VÍDEO | 'Gustavo Petro' no quiere contar en Zapeando qué hace en la cama: "A usted no le importa si me llaman 'El taladro'"

Miki Nadal se ha convertido en el presidente de Colombia después de que Petro, durante un discurso sobre su encuentro con Donald Trump, haya dicho que a ningún periodista chismoso le interesa qué hace él en la cama.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaba dando un discurso para detallar su encuentro con Donald Trump cuando decidía dar un giro al mismo y hablar sobre una llamativa cuestión: su rendimiento en la cama.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el presidente afirma que "a ningún periodista chismoso le va a interesar qué hago yo en la cama". "Hago cosas muy buenas y pienso", añade, "y pienso y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí".

Zapeando tiene la oportunidad de 'entrevistar' a Petro para preguntarle directamente qué son esas cosas que hace en la cama. "No sea chismoso", le dice el 'presidente' a Dani Mateo, "a nadie le interesa lo que hago yo en la cama".

'Petro' cuenta que le llama 'El sirena', "porque de cintura para abajo soy todo cola, no le interesa a nadie". "Yo no le he preguntado nada", responde Dani. "A usted no le importa si me llaman 'El taladro', porque soy una máquina perforando el agujero", añade 'Petro'.

El presentador, antes de despedir al 'presidente', le pregunta si quiere dejar algún mensaje a sus votantes. Este dice que a sus votantes no les interesa qué hace en la cama, solo que tiene "un paquete que no veas, un paquetón de medidas para solucionar la crisis con Estados Unidos".

