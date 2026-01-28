Hans Arús, sobre que un 5% de los españoles crea que la Tierra es plana: "Con Javi Poves subiremos al 15% en dos años"

Según una encuesta publicado por la Fundación BBVA, un 28% de los españoles cree que los extraterrestres nos han visitado, un 22% duda de la llegada del hombre a la Luna y un 5% cree que la Tierra es plana.

El 28% de los españoles cree que los extraterrestres "nos han visitado" y que el Gobierno "nos lo está ocultando", expone Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. Así lo refleja el estudio Cultura Científica en España, publicado por la Fundación BBVA y elaborado a partir de dos encuestas a más de 4.000 españoles mayores de 18 años.

"Los números son muy claros: un 28% cree que los extraterrestres han visitado la Tierra, pero que nos lo están ocultando. Y el estudio va más allá: un 22% piensa que los humanos no llegaron a la Luna y un 5% que la Tierra es plana", explica la periodista de Aruser@s Elizabeth López.

"Pensaba que habría más terraplanistas", bromea Óscar Broc, a lo que Hans Arús añade entre risas: "Ahora que tenemos a Javi Poves, subiremos al 15% en dos años". "Que casi un 30% crea que han llegado los extraterrestres es un datazo", comenta Alfonso Arús, mientras que Arthur Arús propone añadir otra variante: "Que los aviones nos fumigan".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.