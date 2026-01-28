¿Puede un árbol, literalmente, estallar de frío? Francisco Cacho explica qué es el 'frost cracking' que se ha visto en EEUU

Francisco Cacho explica los motivos que llevan a un árbol a explotar desde dentro cuando se enfrenta a temperaturas inferiores a los 25 grados bajo cero. Un espectacular fenómeno meteorológico que se puede ver en este vídeo.

Más allá del temporal de nieve, viento y lluvia que recorre la península gracias a la borrasca 'Kristin', Francisco Cacho analiza otros fenómenos meteorológicos que están pasando en el mundo, también relacionados con el frío.

Es el caso de Estados Unidos, donde se han visto árboles explotando, literalmente, por las bajas temperaturas. Así se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde Cacho explica qué es el llamado 'frost cracking'.

El meteorólogo de laSexta apunta que la "fractura por congelación" ocurre cuando la savia de los árboles se congela ante temperaturas extremas superiores a los 25 grados bajo cero.

Al dilatarse, provoca que los árboles estallen de forma repentina, acompañados de un sonido que "parece un disparo seco o un rayo". No obstante, Cacho señala que "es un proceso interno y natural del propio árbol".

