Ahora

Fractura por congelación

¿Puede un árbol, literalmente, estallar de frío? Francisco Cacho explica qué es el 'frost cracking' que se ha visto en EEUU

Francisco Cacho explica los motivos que llevan a un árbol a explotar desde dentro cuando se enfrenta a temperaturas inferiores a los 25 grados bajo cero. Un espectacular fenómeno meteorológico que se puede ver en este vídeo.

Francisco Cacho explica los motivos que llevan a un árbol a explotar desde dentro cuando se enfrenta a temperaturas inferiores a los 25 grados bajo cero. Un espectacular fenómeno meteorológico que se puede ver en este vídeo.

Más allá del temporal de nieve, viento y lluvia que recorre la península gracias a la borrasca 'Kristin', Francisco Cacho analiza otros fenómenos meteorológicos que están pasando en el mundo, también relacionados con el frío.

Es el caso de Estados Unidos, donde se han visto árboles explotando, literalmente, por las bajas temperaturas. Así se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde Cacho explica qué es el llamado 'frost cracking'.

El meteorólogo de laSexta apunta que la "fractura por congelación" ocurre cuando la savia de los árboles se congela ante temperaturas extremas superiores a los 25 grados bajo cero.

Al dilatarse, provoca que los árboles estallen de forma repentina, acompañados de un sonido que "parece un disparo seco o un rayo". No obstante, Cacho señala que "es un proceso interno y natural del propio árbol".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de carreteras cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas: toda España, en alerta por nieve y viento
  2. Elma Saiz no aclara si presentarán el decreto de las pensiones por separado tras la derrota del ómnibus: "No se mezclan churras con merinas, es un escudo social"
  3. Ábalos renuncia a su acta de diputado: el PSOE volverá a contar con un voto fundamental en el Congreso
  4. Óscar Puente confía en reanudar el servicio de la línea de AVE Madrid-Sevilla en un plazo de unos diez días
  5. Un hombre ataca a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mitin en Minneapolis
  6. La declaración del hijo del asesino de Sueca: escuchó los golpes y vio a su amigo muerto en el cuarto de baño