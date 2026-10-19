VÍDEO | Francisco Cacho compara la DANA Adam con la de Valencia: "Es muy parecida a la de 2024"

El meteorólogo de laSexta aclara que "no ha sido tan dañina porque ha caído en el sur de Valencia y el norte de Alicante, y al inundarse esos pueblos costeros, el agua va directamente al mar".

La DANA Adam ha provocado intensas lluvias y riadas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, describe esta DANA como "de alto impacto", destacando que ha dejado más de 720 litros por metro cuadrado. Aunque presenta similitudes con la DANA que afectó a Valencia en octubre de 2024, causando más de 200 muertes, Cacho señala que esta vez no ha sido tan destructiva debido a su impacto en el sur de Valencia y el norte de Alicante, donde el agua se dirige al mar. Además, subraya que la respuesta de ciudadanos y autoridades ha sido más efectiva en esta ocasión.

La DANA Adam está dejando fortísimas precipitaciones y grandes riadas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Francisco Cacho, Meteorólogo de laSexta, explica en Zapeando que esta DANA "es de alto impacto", ya que ha dejado "más de 720 litros por metro cuadrado".

De hecho, Cacho asegura que tiene unas características muy similares a la que golpeó Valencia en octubre de 2024 dejando más de 200 muertos. "Es muy parecida a la otra DANA, se acerca a los valores", expone.

No obstante, el meteorólogo aclara que "no ha sido tan dañina porque ha caído en el sur de Valencia y el norte de Alicante, y al inundarse esos pueblos costeros, el agua va directamente al mar".

En cualquier caso, Cacho afirma que la respuesta, tanto de los ciudadanos como de las autoridades, ha sido mucho más eficaz en esta ocasión. "Estamos hablando de cantidades similares a las de la otra DANA, pero hemos respondido muchísimo mejor", concluye.

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