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"Tan simple como eso"

"Ca-guen. La vida es una": el sorprendente consejo de un médico para tener una salud de hierro, en vídeo

Se acabaron las visitas a webs de medicina en busca de consejos para mejorar nuestra salud. Un médico ha explicado en sus redes el verdadero secreto para estar sano como un roble: "Caguen".

Se acabaron las visitas a webs de medicina en busca de consejos para mejorar nuestra salud. Un médico ha explicado en sus redes el verdadero secreto para estar sano como un roble: "Caguen".

Este es un mensaje para los hipocondríacos del mundo. Un doctor ha dado en sus redes el consejo definitivo para tener una salud de hierro.

"Caguen. Tan simple y tan sencillo como eso. Ca-guen. El tiempo aquí es limitado, no sabemos ni la hora ni el momento en que nos vamos. Visita a tu gastroenterólogo, porque el tiempo es corto y la vida es una. Ca-guen", recomienda.

"A este médico vas con diarrea y en vez de la baja te da un abrazo y te receta tres kilos de kiwis", reacciona Miki Nadal, mientras que Dani Mateo no acaba de entender que el doctor recuerde que la vida es corta: "¿De verdad esa es la mejor manera de aprovecharla?".

Isabel Forner ve cierta utilidad a este consejo médico, pero de cara a citas que salgan mal como método disuasorio: "Ya no me llama más para quedar".

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