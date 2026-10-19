El Gobierno prepara una batería de medidas sociales que aprobará en los Consejos de Ministros antes de las elecciones

¿Por qué es importante? Pedro Sánchez y su equipo tiene la intención de seguir tomando "medidas sociales hasta el final" de la legislatura, como ha dejado claro el ministro Óscar López.

El Gobierno español planea aprobar un paquete de medidas sociales antes de las elecciones del 29 de noviembre, según ha confirmado laSexta. Este martes, se aprobará un decreto ley que amplía la protección ante la incapacidad por patologías asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género, mejorando también las condiciones de pensiones como las de viudedad. Además, se revisarán las solicitudes denegadas y se mejorarán las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas. También se ampliará la protección para huérfanos por violencia de género y se triplicará el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. El Gobierno busca consolidar su mensaje de avances frente a recortes, con medidas como la posible subida del salario mínimo interprofesional.

Quedan seis Consejos de Ministros hasta las elecciones del 29 de noviembre. Seis semanas en las que el Gobierno, lejos de parar su actividad, va a seguir apostando por aprobar "medidas sociales" que sacar adelante antes de acudir a las urnas.

Según ha adelantado el diario 'El País' y ha podido confirmar laSexta, el Gobierno aprobará este martes un paquete de medidas que amplían la protección ante la incapacidad por patologías asociadas a la menopausia o para las víctimas de violencia de género y mejoran las condiciones de otras pensiones como las de viudedad.

También se espera que vaya al Consejo de Ministros de esta semana el estatuto del estudiante que presenta Pedro Sánchez este lunes. Desde el Gobierno creen que no todos los martes podrán sacar medidas sociales, pero serán medidas para consolidar el mensaje que ya ha lanzado Sánchez contra Feijóo, bajo la premisa de avances frente a recortes. Entre las medidas que se plantea llevar a estos Consejos de Ministros también está la subida del SMI, como ya avanzó Sánchez durante el fin de semana.

La agencia EFE detalla que este decreto está previsto como un decreto ley que, posteriormente, deberá ser convalidado antes de un mes por la diputación permanente. En él, se ampliará la incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, que tendrán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero, a partir de entonces, la Seguridad Social se hará cargo de la prestación, señala el Gobierno. Se mejorará, además, la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves, de forma que los dos progenitores podrán recibirla de forma alternativa o simultánea.

En casos de mayor vulnerabilidad, podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada. Se ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho y, a partir de ahora, la existencia de hijos en común será suficiente para acreditar la realidad de una pareja de hecho para acceder a esta prestación, algo que en la actualidad estaba generando problemas. Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

Se mejoran también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, de forma que ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasada. Además, se amplía la protección de los huérfanos y huérfanas por violencia de género, aumentando tanto las prestaciones contributivas, con un suelo de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), como las no contributivas, que podrán alcanzar hasta dos veces ese sueldo mínimo. Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, no ha querido entrar en detalle sobre las medidas que tratarán en el Consejo de Ministros de este martes, pero sí que ha defendido la "orientación clara" de este Ejecutivo, que según López "no ha parado de tomar medidas sociales y no va a parar hasta el final".

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