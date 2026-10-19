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El secreto de los vestidos de Cristina Pedroche para las campanadas: "Para ir al baño, te subes la falda y ya está"

"Yo lo que hago es dejar de beber a las cinco de la tarde", ha explicado Pedroche respecto a la posibilidad de tener que ir al baño en mitad de un evento.

ZAPEANDO VESTIDO PEDROCHE
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Este domingo, la actriz Teyana Taylor acudió a la gala de los premios Billboard con un despampanante corpiño esculpido del que están hablando en las últimas horas todos los expertos en moda. Sin embargo, al ver el vestido, a Dani Mateo le ha surgido una preocupación. "Lo que no puede hacer es cagar", ha asegurado.

Sin embargo, Cristina Pedroche ha aclarado que no es así. Ella vistió un corpiño similar en las campanadas de 2019 y ha dejado claro que es perfectamente posible ir al baño. "Te subes la falda y ya está", ha aclarado.

No obstante, Cristina ha dejado claro que, cuando tiene un evento importante, prefiere hacer todo lo posible para evitar ir al baño. "Yo no hago pis, si la gala es a las diez de la noche, a las cinco de la tarde dejo de beber agua", ha zanjado.

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