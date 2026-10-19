Ahora

ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Sin pasar por la moción de censura

Landaluce anuncia su dimisión como alcalde de Algeciras el próximo 25 de octubre

Los detalles Landaluce lamenta que la moción de censura le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas".

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce en una imagen de archivo

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, evitando tener que pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox, prevista tres días después.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Landaluce ha lamentado que esta moción le "obliga" a presentar su dimisión como alcalde, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas".

"Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", ha aseverado.

Noticia pendiente de ampliación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La DANA Adam azota España, en directo | La DANA Adam se ceba con la Comunitat Valenciana: graves inundaciones, múltiples rescates y seis municipios incomunicados
  2. El Gobierno prepara una batería de medidas sociales que aprobará en los Consejos de Ministros antes de las elecciones
  3. El juez Llarena rechaza un recurso de Vox y confirma el levantamiento de la orden de detención contra Puigdemont
  4. Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior y pide más medidas contra los violentos tras los disturbios
  5. Los profesores cortan la A-3 a la altura de Moratalaz (Madrid) en el arranque de la segunda semana de huelga educativa
  6. Torres se enfrenta al ojo crítico de cuatro vecinos de Ceuta e insiste en que la entrada masiva no se pudo prever: "Fue una marea imposible de contener"