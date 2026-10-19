Los profesores en huelga protestan en un acto de Ayuso y le exigen que "se siente a negociar": "La situación en las aulas es insostenible"

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha terminado abandonando el acto entre pitidos y gritos de 'Ayuso, escucha, la pública está en lucha'. Los manifestantes han dejado claro que seguirán saliendo a la calle hasta que se sienten a negociar.

Los profesores han vuelto a salir a la calle en Madrid para reclamar una educación pública de calidad. Tras manifestarse frente a la Consejería para exigirle a la consejera madrileña de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar, han decidido trasladar la protesta al acto en el que se encontraba Isabel Díaz Ayuso.

Ante la indignación que han sentido al ver que lo que ha salido de la comisión del Ayuntamiento es que no se van a sentar a negociar con ellos, los protestantes se han trasladado frente al Palacio de Santoña, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba participando en un acto sobre longevidad.

Los profesores en huelga le han exigido que se siente a negociar, asegurando que la situación que están viviendo es ya "insostenible".

José, un profesor de instituto, ha destacado a laSexta que no se trata de una huelga "política", señalando que llevan meses preparando esto porque se trata de una situación que ha ido "escalando" a lo largo del tiempo.

"Vamos a meter presión hasta que se sienten a negociar", ha advertido, y es que ya son casi siete los meses que llevan de huelga indefinida. Ahora, anuncian que habrá actos cada día.

"Cada día tenemos actos para todos los públicos. Desde bicicletadas hasta concentraciones. Vamos a ver su agenda y estar cada vez que podamos para decirle a la cara que no podemos seguir así", ha explicado José.

De esta forma, los manifestantes han dejado claro que esta situación irá a más y el seguimiento será más alto porque la situación en las aulas es insostenible y no pueden continuar así.

Finalmente, la Policía ha tenido que intervenir para poder despejar la calle y que Isabel Díaz Ayuso pueda salir del edificio. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha abandonado el Paacio de Santoña entre pitidos y gritos de 'Ayuso, escucha, la pública está en lucha'.

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