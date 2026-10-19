Así es caer en las casillas de los colaboradores de Aruser@s en su nuevo juego de mesa

El juego de mesa de Aruser@s estará a la venta previsiblemente a partir de la primera semana de diciembre con divertidas casillas con castigos, comodines y sorpresas protagonizadas por los colaboradores del programa.

Todo está listo y, previsiblemente, el juego de mesa de Aruser@s saldrá a la venta la primera semana de diciembre. Alfonso Arús ha desvelado en directo este bombazo navideño: los espectadores podrán jugar física u online al universo del programa, con casillas dedicadas a sus colaboradores y sus secciones más míticas, pruebas, giros inesperados y hasta la posibilidad de hacer trampas.

"¿Y si caes en Ricou qué pasa?", ha preguntado Óscar Broc, mientras los colaboradores desvelan qué ocurre si aterrizas en sus respectivas casillas. "Pues te pega la brasa sobre su estancia en Pirineos", bromea Alfonso Arús. Si caes en la casilla de Marc Llobet, la cosa tampoco pinta demasiado bien: "No puedes empezar la partida", explica el presentador, porque "siempre es portador de malas noticias".

Pero hay casillas todavía peores. "En el imbécil del día vas a la casilla cero directamente, a no ser que tengas el comodín de Arthur, que te promete una partida espectacular", matiza Arús.

Si caes en 'Pifosnews', la casilla de la colaboradora Rocío Cano, tendrás que elegir entre 'Jabalí que te vi' o 'Caco macaco'. Una decisión que puede cambiar tu destino en la partida.

Otro de los espacios destacados es la casita de 'Maspi', Sebas Maspons. Si un jugador cae en ella, necesitará que otro concursante aterrice también en esa casilla para poder salvarlo. Y, por supuesto, no podía faltar Angie Cárdenas, cuya casilla recibe el nombre de 'Me sucedió a mí'. "Pase lo que te pase, a ella ya le ha sucedido previamente", bromea Alfonso Arús.

En este vídeo puedes descubrir muchas de las casillas protagonizadas por los colaboradores de Aruser@s y hacerte una idea de lo que te espera cuando llegue el momento de jugar.

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