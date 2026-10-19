VÍDEO | Boticaria García aclara el mito sobre el peligro del arroz recalentado: "Lo preocupante son las horas que ha pasado templado"

Boticaria García analiza el mito de que el arroz recalentado es tóxico y explica que lo realmente peligroso es el tiempo que pasa templado antes de guardarse en la nevera. En este vídeo, desvela consejos para conservarlo correctamente.

Boticaria García resuelve algunas dudas sobre los alimentos, su conservación y el consumo pasado un tiempo para evitar riesgos para la salud.

Entre ellos encontramos el arroz recalentado, algo que siempre se ha dicho que es peligroso comerlo. Sin embargo, Boticaria considera que el arroz "está pagando los platos rotos", ya que el riesgo se produce antes de recalentarlo en el microondas, cuando se conserva.

En este sentido, explica que el arroz puede contener esporas de bacillus cereus, que "sobreviven al cocinado". De este modo, si se deja el arroz templado demasiado tiempo en la encimera, esas esporas pueden germinar y "se multiplican".

Algunas producen cereulida, una toxina que produce vómitos y que "aguanta muchísimo el calor, hasta 121 grados". Por ello, señala que "no es que recalentar haga tóxico el arroz, es que puede no arreglar las toxinas que se han generado antes".

A la hora de conservar el arroz que sobra de la comida, Boticaria aconseja repartir el arroz en recipientes pequeños para que pierda el calor antes. Además, apunta que la Agencia Británica de Seguridad Alimentaria recomienda enfriar el arroz una hora después de su cocinado y consumirlo en 24 horas. "La ensalada de arroz no es culpable, lo preocupante son las horas que ha pasado templado antes de que te lo comas".

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