VÍDEO | Dani Mateo, al ver la torre de torreznos que ha traído un señor del público: "¿Esto hay que pagártelo?"

El presentador de Zapeando, a favor de que el público lleve comida, ha alucinado con la altura que alcanzan los torreznos apilados sobre el plato.

Dani Mateo no ha dudado en manifestar su alegría ya que este jueves el público que ha venido a Zapeando ha traído un regalo muy especial: un plato de torreznos de Soria. El presentador ha señalado que no entiende por qué motivo se ha perdido la tradición de traer comida a la tele.

Agustín y su hijo Kevin han sido los encargados de traer ese exquisito presente. Dani le ha dejado el micro a Agustín para así poder coger el tremendo plato de torreznos. "¡Viva la proteína!", afirma Mónica Cruz.

"Es la Giralda de torreznos", añade Virginia Riezu. Agustín cuenta que han sido elaborados por el restaurante Casa Augusto. "¿Esto hay que pagártelo?", pregunta Dani. "No", responde él, "han tenido la gentileza de regalaros los torreznos a cambio de un poco de publicidad".

"Son los Ferrero Rocher de Soria", comenta Quique Peinado. Mateo afirma que, aunque esté toda España de fiesta y ellos trabajando, "no nos importa, no tenemos rosa, no tenemos libro, pero tenemos torreznos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.