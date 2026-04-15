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VÍDEO | Dani Mateo explica por qué el plató está lleno de geranios: "No intentes comprenderlo"

El plató del programa está especialmente primaveral gracias a las numerosas macetas de geranios que lo decoran. Descubre en el vídeo principal por qué lo han decorado así.

El plató del programa está especialmente primaveral gracias a las numerosas macetas de geranios que lo decoran. Descubre en el vídeo principal por qué lo han decorado así.

Este miércoles el plató de Zapeando está completamente decorado con geranios. "Mucha gente en casa dirá 'es el día del geranio', 'los patios de Córdoba'...", comenta Dani Mateo. Pero la explicación del porqué de esta decoración es mucho más sencilla.

"Nos han mandado geranios y hemos dicho 'pues pon geranios'", explica el presentador de Zapeando. "Así es Zapeando, no intentes comprenderlo, solo déjate llevar", añade Dani.

"¿Nos los podemos llevar como en la boda del rey?", pregunta Maya Pixelskaya. "La verdad que producción te lo va a agradecer, porque a ver cómo desmontas todo esto", responde el presentador.

Miki Nadal aprovecha para proponer un juego a sus compañeros: deben adivinar el origen de esta planta. "Yo digo China", afirma el zapeador. "Los inventó Ayuso que nos regalaba una planta", responde Virginia Riezu. "Soria", dice Quique Peinado. "Mesopotamia", afirma Maya. Pero la pregunta queda en el aire ya que él no sabe la respuesta y tiene que consultarlo.

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