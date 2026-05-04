Ahora

Zascas

El comentario viral del cura de Valdepeñas a los políticos sobre la declaración de la Renta: “El resto que se lo gasten en las 'Jessicas'"

El párroco explica en plena misa cómo marcar las casillas de la declaración de la Renta, pero sorprende con un irónico comentario final que ha provocado reacciones incluso en Aruser@s.

El comentario viral del cura de Valdepeñas a los políticos sobre la declaración de la Renta: "El resto que se lo gasten en las 'Jessicas'"

"Estamos haciendo todos la declaración de la Renta y se pueden poner las dos X: una a favor de la Iglesia católica y otra a favor de fines sociales", explica el cura de Valdepeñas en plena misa, detallando el funcionamiento de esta opción. "Así le estás diciendo al Estado que de cada euro que pagas, siete céntimos se los dé a la Iglesia y otros siete a fines sociales".

Sin embargo, su explicación da paso a un comentario inesperado: "Ya el resto que se lo gasten en lo que quieran, ¡en las 'Jessica' y esas cosas!", zanja con humor.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores destacando que el párroco está "muy informado" sobre la actualidad, en referencia al 'caso mascarillas'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Ábalos declara en la recta final del juicio para responder a las acusaciones de Aldama
  2. García Ortiz habla por primera vez tras su condena y carga contra la "intoxicación" de la Comunidad de Madrid: "Hemos perdido todos"
  3. El proyecto "humanitario" de Trump para desbloquear Ormuz se topa con la amenaza de Irán: "Cualquier fuerza armada extranjera será blanco de nuestros ataques"
  4. Merz quita hierro a la retirada de soldados de EEUU y niega que tenga relación con su choque con Trump
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que partió desde Argentina con destino final en Canarias