El comentario viral del cura de Valdepeñas a los políticos sobre la declaración de la Renta: “El resto que se lo gasten en las 'Jessicas'"

El párroco explica en plena misa cómo marcar las casillas de la declaración de la Renta, pero sorprende con un irónico comentario final que ha provocado reacciones incluso en Aruser@s.

"Estamos haciendo todos la declaración de la Renta y se pueden poner las dos X: una a favor de la Iglesia católica y otra a favor de fines sociales", explica el cura de Valdepeñas en plena misa, detallando el funcionamiento de esta opción. "Así le estás diciendo al Estado que de cada euro que pagas, siete céntimos se los dé a la Iglesia y otros siete a fines sociales".

Sin embargo, su explicación da paso a un comentario inesperado: "Ya el resto que se lo gasten en lo que quieran, ¡en las 'Jessica' y esas cosas!", zanja con humor.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores destacando que el párroco está "muy informado" sobre la actualidad, en referencia al 'caso mascarillas'.