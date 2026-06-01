Alfonso Arús compara el adiós de Guardiola del Manchester City con el trato a las leyendas en España

Los colaboradores de Aruser@s comentan el emotivo reencuentro de Pep Guardiola con Braydon, el joven aficionado que le entrevistó en un taxi cuando llegó al Manchester City hace diez años.

Hace diez años, coincidiendo con su llegada al Manchester City, Pep Guardiola fue entrevistado en un taxi por Braydon, un joven aficionado del club. Una década después, ambos han protagonizado un emotivo reencuentro que han comentado los colaboradores de Aruser@s en el plató.

"Desde luego, la despedida que le ha hecho el Manchester City a Guardiola es espectacular. Entre eventos y actos, se han volcado con él", destaca Óscar Broc, algo en lo que está de acuerdo David Broc: "He visto a pocos entrenadores marcharse y recibir todo lo que ha recibido Guardiola". "Como en España...", ironiza Alfonso Arús. "En España, las leyendas, tanto jugadores como entrenadores, se van y nadie se acuerda de ti", añade Arthur Arús entre risas.

Puedes ver el viral del emotivo reencuentro en el vídeo sobre estas líneas.

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