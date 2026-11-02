VÍDEO | Boticaria García asegura que "la báscula ha muerto" y explica qué métodos debemos usar en lugar del peso para controlar nuestra salud

En su lugar, es más recomendable usar una báscula de biompedancia, que mide cuánto de nuestro peso es grasa. Además, podemos recurrir al índice altura-cintura y medirlo en casa con una cintra métrica.

Tradicionalmente, el peso ha sido un indicador clave del estado de salud en las consultas médicas, generando ansiedad al subir a la báscula. Sin embargo, Boticaria García señala que esto está cambiando, afirmando que "la báscula ha muerto". La razón es que las básculas convencionales no diferencian entre músculo y grasa. En su lugar, recomienda usar una báscula de biompedancia, que distingue entre grasa y masa magra. Además, sugiere el "índice altura-cintura", que se puede medir en casa: la cintura debe ser menos de la mitad de la altura. Superar este índice es motivo de atención, según García.

Tradicionalmente, en las consultas médicas se ha considerado el peso como uno de los principales indicadores de nuestro estado de salud, algo que hacía que muchos acudiesen con auténtico pánico a subirse a la báscula y ver que marcaba unos kilos de más.

Sin embargo, Boticaria García explica que eso empieza a ser cosa del pasado. "Vamos a daros una alegría, la báscula ha muerto", asegura. Nuestra farmacéutica explica que ya no se considera algo totalmente efectivo porque "no distingue cuanto es músculo y cuanto es grasa". Para ello, explica, es mejor usar una báscula de biompedancia, ya que "dice cuánto de nuestro peso es grasa y cuanto es magro".

No obstante, hay fórmulas aún más sencillas, y nos presenta el "índice altura-cintura", que podemos medirlo en casa con una cinta métrica. "Lo ideal es que la cintura mida menos de la mitad de nuestra altura", explica. Es decir, para alguien que mida 1,80 metros, la cintura, idealmente, no debería superar los 90 centímetros.

"Si te da más de la mitad de la altura, es algo que deberías vigilar", concluye Boticaria García en Zapeando.

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