Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Zapeando

VÍDEO | Boticaria García asegura que "la báscula ha muerto" y explica qué métodos debemos usar en lugar del peso para controlar nuestra salud

En su lugar, es más recomendable usar una báscula de biompedancia, que mide cuánto de nuestro peso es grasa. Además, podemos recurrir al índice altura-cintura y medirlo en casa con una cintra métrica.

VÍDEO | Boticaria García asegura que "la báscula ha muerto" y explica qué métodos debemos usar en lugar del peso para controlar nuestra salud
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tradicionalmente, en las consultas médicas se ha considerado el peso como uno de los principales indicadores de nuestro estado de salud, algo que hacía que muchos acudiesen con auténtico pánico a subirse a la báscula y ver que marcaba unos kilos de más.

Sin embargo, Boticaria García explica que eso empieza a ser cosa del pasado. "Vamos a daros una alegría, la báscula ha muerto", asegura. Nuestra farmacéutica explica que ya no se considera algo totalmente efectivo porque "no distingue cuanto es músculo y cuanto es grasa". Para ello, explica, es mejor usar una báscula de biompedancia, ya que "dice cuánto de nuestro peso es grasa y cuanto es magro".

No obstante, hay fórmulas aún más sencillas, y nos presenta el "índice altura-cintura", que podemos medirlo en casa con una cinta métrica. "Lo ideal es que la cintura mida menos de la mitad de nuestra altura", explica. Es decir, para alguien que mida 1,80 metros, la cintura, idealmente, no debería superar los 90 centímetros.

"Si te da más de la mitad de la altura, es algo que deberías vigilar", concluye Boticaria García en Zapeando.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del accidente de tren | Sánchez anuncia un decreto de ayudas para las víctimas de la tragedia de Urda: "Un accidente que jamás debió suceder"
  2. Feijóo pasa del luto al ataque y apunta a una "negligencia continuada" con Ábalos y Puente en Transportes
  3. De Texas a Ohio: los siete estados clave de las 'midterms' que marcarán el futuro político de Trump
  4. Alerta en La Palma tras un apagón general que deja a la isla sin suministro eléctrico
  5. Detenidos en Fuengirola dos jóvenes de Blocus, uno de ellos menor de edad, cuando iban a cometer actos vandálicos
  6. "¿De qué sirve la medalla?": Almudena Cid denuncia junto a Romay y Lola Fernández Ochoa el abandono a los deportistas cuando se retiran