Fesser, de que el 30% de los votantes en EEUU haya nacido tras el 11S: "No tienen nada contra los musulmanes, sino contra Wall Street"

"El 30% de los estadounidenses han nacido tras el 11S, ellos no tienen nada en contra de los musulmanes, sino de Wall Street que por la crisis con las hipotecas basura de 2008 llevan una vida arrastrada en la que no han visto todavía prosperidad", destaca Guillermo Fesser.

El Gran Wyoming entrevista en el plató de El Intermedio a Guillermo Fesser, quien habla de las 'mid-term', las elecciones de medio mandato que afronta Donald Trump en las que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de los gobernadores de 34 estados. Las encuestas señalan que los republicanos podrían perder el control de las dos cámaras, por lo que Trump se quedaría en minoría para aprobar sus leyes en los dos años que le quedan en la Casa Blanca.

El periodista destaca que "los oligarcas tecnológicos están poniendo mucha pasta": "Es gente que les ha recortado Trump los impuestos, no pagan prácticamente nada, y están consiguiendo contratos millonarios y les interesa que Trump siga en el Gobierno". Además destaca que "Trump está cayendo en picado" y "el núcleo duro del partido republicano dice que no pueden votar por Trump".

Y es que en el propio Partido Republicano "se está produciendo un vuelco": "La senadora republicana de Alaska "esta pidiendo el voto para el candidato demócrata a gobernador diciendo que hay que votar por encima de la lealtad a las personas".

Por otro lado, el periodista afirma que "es una vergüenza que la gente con pasta pueda comprar la decisión de la gente". El periodista de EEUU explica la estrategia de los que apoyan a Trump de intentar meter miedo contra el candidato de Michigan diciendo que es "terrorista" por ser "musulmán" y le están conectando con el 11S. Sin embargo, Fesser señala que "les está saliendo el tiro por la culata" ya que "el 30% de los estadounidenses han nacido después del 11S" por lo que "ellos no tienen nada en contra de los musulmanes, sino contra Wall Street". Y es que Fesser señala que a ese 30% lo que les molesta es "la crisis con las hipotecas basura de 2008" por la que "llevan una vida en la que todavía no han visto prosperidad".

Fesser destaca un mensaje que se ha hecho viral del candidato de Michigan, al muchos dicen que es "un terrorista" para meter miedo: "Él dice que no es un musulmán que busca hacerse con el Senado sino un doctor de EEUU que resulta que es musulmán"

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.