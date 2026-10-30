Patrick Criado, actor de 'Karateka': "Es una película que va mucho más allá del karate, habla de resiliencia, de aventuras y también de amor"

"Es una historia que va mucho más allá del deporte, así que la gente que no sepa si ir a verla o no porque es un 'biopic' de deporte, que vaya, porque no te va a decepcionar", anima el actor protagonista de 'Karateka', una película que se estrena este viernes, 30 de octubre, en los cines.

Este viernes, se estrena la película 'Karateka', de Atresmedia, que cuenta la historia real de Sandra Sánchez, la mejor karateka de todos los tiempos que consiguió conquistar el oro olímpico, en 2021, y derrotar a los hasta ese momento invencibles japoneses con la ayuda de su entrenador y pareja, Jesús del Moral.

Es precisamente el actor Patrick Criado quien se mete en la piel de del Moral y ha venido a visitarnos al plató de Zapeando para hablarnos de esta película: "Va mucho más allá del karate. Y es lo bonito. El karate y el deporte son un vehículo para contar una historia de una mujer que ha tenido que superar muchas dificultades en su vida para llegar a ser quien es".

Es una película, admite Criado, que habla de resiliencia, de aventuras, de hecho, se fueron a rodar a Japón, y también de amor: "Ella se casó con su entrenador. Y contamos cómo ellos dos a través del amor y de la disciplina y el respeto al karate y al deporte han llegado lo más lejos posible. Es una historia que va mucho más allá del deporte, así que la gente que no sepa si ir a verla o no porque es un 'biopic' de deporte, que vaya, porque no te va a decepcionar", anima el actor.

También cuenta Criado cómo fue prepararse para el personaje: "Fue muy guay porque Jesús y Sandra son personas profundamente generosas que nos han abierto las puertas de su casa, de su corazón y hemos podido entender cómo y quiénes son (...)". "Han sido muy generosos al contar su historia y de exponer temas que a veces algunos no son agradables porque la historia de Sandra Sánchez ha tenido muchos baches también y es lo bonito de su historia", añade y admite Criado.

Por otro lado, tenemos también, justo al lado del protagonista a nuestro experto en cine, Alberto Rey, que tiene que decir al lado de Criado si le ha gustado o no esta película. Y su veredicto es claro: "Me suele repeler bastante las películas didácticas, las películas que quieren enseñarnos cosas, porque yo creo que el cine no está para eso, excepto cuando me enseñan cosas a mí", confiesa Rey.

Y además, por otro lado, añade, "me flipan las películas que consiguen que un tema que no me interesa nada a priori, termine interesándome muchísimo". "La premisa de Karateka no podía darme más pereza, el cine deportivo no me interesa, pero he vibrado con la película, porque además la película sí que tiene siempre este tono debajo de 'esta es una historia importante que por lo que sea no os habéis enterado de que existe'. Y eso está muy bien", confiesa Rey, que otorga a la película tres 'albertitos' y medio.

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