Los famosos se disfrazan por Halloween: de Heidi Klum convertida en su propia mano a Georgina vestida de novia ensangrentada

En Zapeando han hecho un repaso por algunos de los disfraces que han lucido los famosos este Halloween. Desde Karol G disfrazada de la novia cadáver hasta Pilar Rubio vestida de demonio.

Heidi Klum es la reina de los disfraces en Halloween. Este año, ha sorprendido de nuevo a todos con un disfraz de su mano. A la fiesta, llegó en un camión radiactivo y con humo saliendo por todas partes. Un disfraz que se ha vuelto a convertir un año más en el mejor de todos los que han lucido las celebrities.

En Zapenando, hacen un repaso para examinar algunos de los otros disfraces que han lucido los famosos para esta fiesta. Olivia Rodrigo, por ejemplo, ha optado por mostrar su traje de Halloween durante uno de sus conciertos. Tras caer la lluvia, el vestido que llevaba se deshacía y aparecía debajo uno negro con un esqueleto.

Por su parte, Karlo G ha optado por homenajear a Tim Burton convirtiéndose en la novia cadáver, mientras que Maluma ha ido más discreto de marinero.

En España, algunas famosas también han querido lucir disfraz. Por ejemplo, Pilar Rubio se ha convertido en un demonio, y Georgina se ha disfrazado de novia ensangrentada rodeada de amigos y esqueletos. Por su parte, Lola Loltia ha ido de la muñeca Draculaura de las Monster High.

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