VÍDEO | La reacción de Trump tras imitarle Mike Johnson: "Estaba confirmando que le ha ofrecido un late night en Guantánamo"

Con motivo de las 'midterms' son muchas las imágenes que han dejado los mítines, como son estas que ha traído Quique Peinado a Zapeando.

Con las elecciones legislativas a punto de celebrarse en Estados Unidos (EEUU), Quique Peinado trae este lunes a la mesa de Zapeando un vídeo de uno de los mitines que se han celebrado por ese motivo en Iowa. a los que ha acudido el presidente republicano, Donald Trump.

En él, y "jugándosela vida, posiblemente", el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no duda en sacar "su vena humortísita" e imitar a su líder, a pesar de tenerlo a pocos centímetros.

"Trabajo casi tan duro como este tipo. Intento seguirle el ritmo. Él no duerme nada. ¿Entiendes eso? El hombre me llama, no sé, a la una de la madrugada y también a las cinco de la mañana: 'Mike. ¿estabas durmiendo?'", decía Johnson.,

Entonces continuaba, provocando la risa de los presentes: "'No, señor. Claro que no, dormir es para la gente normal. Nosotros no somos así'. No sé, hablemos de cualquier cosa".

Ahora bien, y ya girándose hacia Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, admitía que "no iba a hacer la imitación delante" de él, subrayando que "no lo tenía planeado".

"¿Habéis visto, no?", preguntaba en la mesa María Gómez tras terminarse el vídeo. Hace referencia al momento en el que Trump sonreía a raíz de las palabras de Johnson: "Estaba confirmando que le ha ofrecido un late night..., pero en Guantánamo", ha ironizado la cómica. A ello, Nacho García añadía en el mismo sentido: "Se gira diciendo 'cargáoslo'".

Puedes ver Zapeando en atresplayer.

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