Una vecina de barrio rico, del peor piso en el que ha vivido: "En Atocha, era muy viejo y la gente del edificio, un poco chunga"

Esta mujer, que ahora vive en "un piso muy mono" en el barrio de Salamanca, recuerda que cuando llegó a Madrid vivió "en Atocha en un piso bien feo y la gente que vivía en el edificio era chunga".

Thais Villas acude a un barrio rico y uno obrero para descubrir cuáles han sido los peores y mejores pisos en los que han vivido sus vecinos. Por un lado, una vecina de un barrio obrero recuerda que su peor vivienda "fue hace más de 50 años": "Eran viviendas de protección oficial cuando yo era una niña y teníamos unas condiciones muy lamentables".

La mujer explica a Thais Villas que "era una casa y apenas sin lavabo, solamente con un inodoro con un agujero": "No nos podíamos duchar ni nada". "Éramos seis hermanos y teníamos que dormir cuatro hermanas juntas... Poca comodidad, poca comodidad", asegura.

Por otro lado, una mujer que en la actualidad vive "en un piso mono" en el barrio de Salamanca, recuerda que cuando llegó a Madrid vivió "en el barrio de Atocha": "Era un piso, o sea, bien feo, era como súper cutre. El piso era súper viejo y antiguo y la gente que vivía en el edificio era como un poco chunga, ¿sabes?".

Por su parte, una mujer del mismo barrio recuerda que su peor piso fue "en una zona residencial": "Era un ático que en verano hacía un calor que te morías, sin aire acondicionado, que ni me lo quise poner y el invierno, un poquito fresco, como todos los áticos". La mujer destaca que por eso piso "pagaba algo más de 2.000 euros" aunque fue ella quien acuchilló, pintó y arregló los armarios y puso césped en la terraza. Algo que, asegura, su casera poco le agradeció: "Casera cutre".