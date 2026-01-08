VÍDEO | Iñaki Urrutia e Isabel Forner se enfrentan al último reto viral: 'Huevo o pelota'

Las redes sociales se han llenado de vídeos en los que la gente demuestra su habilidad a través de este curioso juego en el que se debe botar una pelota o lanzar un huevo al aire.

Uno de los últimos retos virales es un juego que se ha bautizado como 'huevo o pelota' y pone a prueba los reflejos de la gente. Como explica Quique Peinado, este consiste en "lanzar un huevo al aire o botar una pelota, según te lo indiquen".

Para probar si este nuevo juego es realmente tan complicado, Zapeando ha propuesto a Iñaki Urrutia e Isabel Forner que se enfrenten a él. Ambos deberán jugar durante 30 segundos para demostrar si son capaces de jugar sin romper ningún huevo.

La primera que se ha puesto el delantal para no mancharse es Isabel. La zapeadora rompe el primer huevo porque este se le escapa de la mano. El segundo huevo, de nuevo, se rompe porque no consigue volver a cogerlo después de lanzarlo. Finalmente, revienta un tercer huevo al cambiar ambas cosas de mano.

Iñaki, por su parte, consigue hacer este reto con mayor fortuna que Isabel a pesar de que la zapeadora intenta desconcentrarle. El zapeador termina el reto rompiendo solo un huevo casi al final, cuando está cambiando este alimento y la pelota de mano. Así, Urrutia se convierte en el ganador del reto.

