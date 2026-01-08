VÍDEO | La experta en protocolo María José Gómez y Verdú explica todo lo que se debe tener en cuenta para tomar bien el café

Para disfrutar de una taza de esta bebida es seguir ciertas normas de etiqueta y protocolo ya que no es tan simple como parece. Descubre todos los consejos que ha dado la experta en el vídeo principal.

María José Gómez y Verdú visita Zapeando para compartir más consejos sobre protocolo y etiqueta. En esta ocasión, la experta quiere enseñar a los zapeadores todas las normas que existen para tomar un café. Iñaki Urrutia le da una taza de esta bebida, con su plato y sus cubiertos para que lo muestre.

Entre los objetos que le da incluye un vaso de agua ya que, como señala, esta bebida se sirve, además, con agua. María José explica que, antes de tomar el café, se debe tomar un sorbo de agua "para limpiar la lengua".

"Lo primero de todo es poner el asa de la taza y el mango de la cuchara siempre en el lado de la mano dominante", señala Gómez y Verdú. De esta forma, no es necesario girar la taza para beber. Después, se añade el azúcar "siempre con la cuchara que acompaña al azucarero".

Después, con la cuchara que nos han dado se remueve el contenido de delante hacia atrás, nunca en círculo y sin hacer ruido. "¿Es de mala educación no bebértelo enseguida si arde?", pregunta María Gómez. "La cuchara nunca se chupa", indica, "y si quema el café, esperas".

En ocasiones, el café incluye una galleta como acompañamiento. En ese caso, María José indica que nunca se puede mojar en el café. Se debe comer primero y, una vez que nos la hemos comido, nos podemos tomar el café.

