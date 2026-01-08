¿Por qué es fácil ligar haciendo deporte? Raquel Perera da tres razones, en vídeo

Los gimnasios y las actividades deportivas han desterrado a las aplicaciones y los ambientes nocturnos como zona de ligoteo. La coach explica en este vídeo por qué la gente aprovecha sus visitas al gimnasio para ligar.

Cada vez más gente utiliza sus visitas al gimnasio para conocer gente y ligar. Esto se ha convertido en una tendencia que se conoce como la cita activa. Pero ¿en qué consiste? Raquel Perera visita Zapeando para hablar sobre esta moda.

La coach señala que las cosas han cambiado y cada vez más la gente deja de lado las aplicaciones y los ambientes nocturnos para ligar y apuestan para hacerlo mientras hacen deporte. "Según un estudio reciente, el deporte y la actividad física ya son las nuevas monedas sociales para conectar con otras personas", explica. Esto se debe a que combinan intereses comunes, objetivos compartidos y las experiencias que generan el bienestar físico y emocional.

Gimnasios: el lugar perfecto para ligar

Perera explica que los lugares en los que se lleva a cabo actividad deportiva, como los gimnasios o los clubes de running, hacen que las interacciones sean "mucho más auténticas". "En esos ambientes no hay pantallas de por medio y las personas se ven, se escuchan y comparten los esfuerzos reales", añade.

Además, "los estados de ánimo se elevan un poco porque cuando hacemos ejercicio el cerebro libera endorfinas, neurotransmisores que se asocian al placer y al bienestar". Esto también puede ayudar a reducir la ansiedad social y aumentar la confianza.

Por último, el contexto social "es mucho más natural". En los lugares de deporte, como señala Raquel, "reúnen personas con intereses muy similares lo cual funciona como un filtro natural para conectar muchísimo más allá de lo físico".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.