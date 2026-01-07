Quique Peinado reacciona a la carta para los Reyes Magos de un niño, en vídeo: "Tambien pidió entrar a la OTAN como país"

El niño fue preguntado por una reportera durante la cabalgata y su lista de peticiones para sus majestades no deja indiferente. Descubre qué pidió el pequeño en el vídeo principal.

Este lunes se celebraba en nuestro país la cabalgata de los Reyes Magos. Como es habitual, reunía a un gran número de niños y mayores que, con ilusión, querían ver a sus majestades y, además, conseguir caramelos.

Una reportera de la televisión gaditana 'Tuya TV' visitaba la cabalgata de Conil de la Frontera y decidía preguntar a un niño qué había pedido a los Reyes Magos en su carta. Lo que seguro no esperaba es la sorprendente respuesta que daba el pequeño.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el niño pide un gran surtido de armas: desde un tirachinas profesional, una escopeta o tres granadas de Airsoft. "Me parece muy curiosa tu carta", le dice la reportera.

"Pidió todo eso y luego entrar él a la OTAN, pero como país", comenta Quique Peinado al descubrir la carta del niño, "él, miembro de pleno derecho de la OTAN". "Solo le ha faltado añadir: 'Ah, y un autógrafo de Ana de Armas'", concluye Dani Mateo.

