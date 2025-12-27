Roberto Leal 'sonsaca' a Cristina Pedroche algunas pistas sobre su vestido de las Campanadas 2025: "Vais a ver a una nueva Pedroche"

La colaboradora de Zapeando y el presentador de Batalla de restaurantes serán los encargados de dar las campanadas en Atresmedia. Cristina Pedroche da algunos detalles de su vestido, que tanta expectación genera cada año, en Pasapalabra.

Quedan pocos días para que el 2025 llegue a su fin, y como ya es costumbre, en Atresmedia preparamos la bienvenida al 2026 con una gala muy especial que este año será "la superbowl" de las nocheviejas. Al frente de tamaño evento se encuentran Alberto Chicote, presentador de Batalla de restaurantes, y Cristina Pedroche, colaboradora de Zapeando, ambos, personajes históricos de las campanadas de Atresmedia.

Lo que también se ha convertido en una tradición es esperar con expectación el vestido de 'la' Pedroche para la ocasión, siempre cargado de significado y de naturaleza reivindicativa.

Las pistas que ha dado en Pasapalabra

Poco a poco, la zapeadora nos va dando pistas de la temática que abordará este año con su vestimenta, y, como ya adelantábamos hace unos días en laSexta.com, va a "marcar un cambio radical"... aunque eso sí, el enigma todavía está en el aire, por mucho que Roberto Leal intente sonsacarle toda la información posible en su visita a Pasapalabra.

Este año, cumple sus 12 campanadas, una coincidencia que ella ha querido ver como "un fin de ciclo". "Es un año muy especial porque son 12 años, 12 vestidos, 12 discursos... 12 todo. Este año he querido romper con todo y empezar una nueva era", dice haciendo énfasis en la palabra "romper".

"Rompo con el pasado y con todo. Vais a ver a una nueva Pedroche, hecha de mí misma, lógicamente, pero más fuerte y más segura", comenta, haciendo referencia también al paso del tiempo: "Hay niños que cuando empezaron a ver nuestras Campanadas tenían 12 años y ahora tienen 24 y bebés que ahora tienen 12 años. He querido aunarlos a todos".

Así lo disfruta Alberto Chicote cada año

También es la 12ª vez que Alberto Chicote nos ofrece esta tradición por televisión, las décimas junto a Cristina. El conocido chef desvela cómo son las horas previas de trabajo en la Puerta del Sol... y cómo las disfrutan.

