VÍDEO | La escapada romántica de Lamine Yamal e Inés García a París, entre "lo rico y lo joven": del jet privado a la bici de alquiler

Lamine Yamal e Inés García han paseado su amor por París en un viaje donde han combinado planes de ricos, como desayunos frente la torre Eiffel en hoteles de lujo, con paseos en bicicleta de alquiler.

Inés García y Lamine Yamal han hecho una rápida escapada romántica a Paris, la 'ciudad del amor', en un viaje lleno de contrastes donde, según Virginia Riezu, "viajan a lo rico, pero también joven".

La pareja se marchó justo después de la gala de la AFE en un jet privado, "un Uber tonto para ellos", apunta la zapeadora, mientras que aterrizaron en París a lo joven. Inés llevaba toda la ropa encima, el abrigo, la sudadera... "y eso lo haces para no facturar la maleta", apunta Virginia.

Después volvieron al "look rico" y desayunaron croissants en la terraza de un hotel de lujo frente a la torre Eiffel. Al ver la foto, María Gómez cree que el futbolista "no se ha limpiado la boca de cola cao", hasta que se da cuenta de que es el bigote que se está dejando.

Por último, acabaron "a lo pobre", porque la pareja recorrió la ciudad del amor en bicicleta de alquiler, como mostraba el jugador del Barça en sus redes. Ante todos estos contenidos, Miki Nadal se pregunta si el padre de Lamine se fue con ellos para grabarles.

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