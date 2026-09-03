Ahora

En la 'ciudad del amor'

VÍDEO | La escapada romántica de Lamine Yamal e Inés García a París, entre "lo rico y lo joven": del jet privado a la bici de alquiler

Lamine Yamal e Inés García han paseado su amor por París en un viaje donde han combinado planes de ricos, como desayunos frente la torre Eiffel en hoteles de lujo, con paseos en bicicleta de alquiler.

Lamine Yamal e Inés García han paseado su amor por París en un viaje donde han combinado planes de ricos, como desayunos frente la torre Eiffel en hoteles de lujo, con paseos en bicicleta de alquiler.

Inés García y Lamine Yamal han hecho una rápida escapada romántica a Paris, la 'ciudad del amor', en un viaje lleno de contrastes donde, según Virginia Riezu, "viajan a lo rico, pero también joven".

La pareja se marchó justo después de la gala de la AFE en un jet privado, "un Uber tonto para ellos", apunta la zapeadora, mientras que aterrizaron en París a lo joven. Inés llevaba toda la ropa encima, el abrigo, la sudadera... "y eso lo haces para no facturar la maleta", apunta Virginia.

Después volvieron al "look rico" y desayunaron croissants en la terraza de un hotel de lujo frente a la torre Eiffel. Al ver la foto, María Gómez cree que el futbolista "no se ha limpiado la boca de cola cao", hasta que se da cuenta de que es el bigote que se está dejando.

Por último, acabaron "a lo pobre", porque la pareja recorrió la ciudad del amor en bicicleta de alquiler, como mostraba el jugador del Barça en sus redes. Ante todos estos contenidos, Miki Nadal se pregunta si el padre de Lamine se fue con ellos para grabarles.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Sánchez cifra en 70.000 los migrantes que entraron e insiste en la "colaboración estrecha" con Marruecos para el retorno
  2. El delegado del Gobierno en Madrid condena "los actos violentos" en la manifestación en apoyo a Ceuta: "La violencia nunca es el camino"
  3. El sueldo medio ya no es suficiente: la mitad de los europeos solo puede comprar un estudio de menos de 50 m2
  4. ¿Qué es la guerra híbrida? Así busca Rusia desestabilizar a Europa con maniobras como el ataque en Leipzig
  5. Petróleo sí, democracia no: EEUU y Venezuela ensalzan su acuerdo petrolífero mientras Trump asegura que el país caribeño no está preparado para unas elecciones
  6. Septiembre arranca con calor extremo y con hasta 11 comunidades en alerta por las altas temperaturas