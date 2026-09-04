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Así reaccionan Aitana y Plex al saber su compatibilidad en la astrología china: "Están destinados a amarse de por vida"

"Forman una de las combinaciones más especiales del zodiaco, sus energías están consideradas complementarias y destinadas a encontrarse", afirma la astrología china de Aitana y Plex.

Así reaccionan Aitana y Plex al saber su compatibilidad en la astrología china: "Son dos personas destinadas a amarse de por vida"

Plex ha compartido las mejores imágenes de su aventura por Tailandia junto a Aitana. Entre las imágenes se puede ver cómo la pareja se encuentra a una araña en el coche al más puro estilo "Jurassic Park". Por otro lado, el youtuber y la cantante han comprobado su compatibilidad según la astrología china, que dice lo siguiente:

"Forman una de las combinaciones más especiales del zodiaco, sus energías están consideradas complementarias y destinadas a encontrarse. Existe un vínculo difícil de romper y son dos personas destinadas a amarse de por vida, no es una coincidencia que se encontraran, está escrito en las estrellas". "Vamos a guardar este vídeo por lo que pueda pasar", afirma Tatiana Arús.

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