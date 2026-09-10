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VÍDEO | El momentazo de Anna Simon con el que regresa a Zapeando: "Volver con una seccioncita, que paguen a tiempo ya me viene bien"

Seis años después, Anna Simon vuelve a Zapeando y nos regala un momentazo musical de los que echábamos de menos. Así versiona 'Volver' para decirnos que volver al programa es "volver a casa, a amigos y a guasa".

Seis años después, Anna Simon vuelve a Zapeando y nos regala un momentazo musical de los que echábamos de menos. Así versiona 'Volver' para decirnos que volver al programa es "volver a casa, a amigos y a guasa".

Hoy es un día especial en Zapeando. Seis años después, Anna Simon regresa al programa y lo hace cantando su propia versión de 'Volver'.

"Volver con una seccioncita, que paguen a tiempo ya me viene bien", entona la zapeadora, para la que la tele "es un soplo" y en Zapeando no han "cambiado nada, ni a Pirri, ni a Mara".

Según Anna, volver a Zapeando es "volver a casa, a amigos y a guasa", también "vivir con el culo en la silla", prosigue en su canción.

Su 'cover' también es toda una declaración de intenciones para esta nueva etapa: "Yo quiero ver vídeos, zapear otra vez", concluye ante una gran ovación de público y compañeros.

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