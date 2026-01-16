VÍDEO | Alberto Rey analiza '28 años después: el templo de los huesos': "Tiene unas ideas visuales que agradezco"

El periodista experto en cine habla en este vídeo sobre la secuela de '28 años después', que se estrenó hace seis meses. En esta película para el doctor Ian Kelson la amenaza es la falta de humanidad de los supervivientes.

Este viernes llega a los cines españoles '28 años después: el templo de los huesos', la secuela de la película '28 años después' que se estrenó en 2025. "Esta vez para el doctor que interpreta Ralph Fiennes la mayor amenaza no son los infectados sino la inhumanidad de los supervivientes", explica Nacho García. "¿De esta también me iré, como con la anterior?", pregunta Dani Mateo a Alberto Rey.

El periodista experto en cine señala que estamos ante una película que han dividido en dos partes. "La película empieza donde terminaba la anterior", expone. Para Alberto, esta película "es un buen ejemplo de eso que se llama subvertir la IP": "Es coger una historia o un universo que ya existe y jugar un poco con él".

"En esta intentan replicar el estilo 'sucio' de la primera, de alguna manera, artificialmente", señala Rey, "es una especie de simulacro de estilo". El periodista señala que esto, en ocasiones, funciona. "Lo que no cambia, y eso me parece que sí que es muy arriesgado, es la narrativa de infectados", añade.

Alberto, finalmente, decide asignar tres 'Albertitos' y medio al film. "Está bastante bien", señala, "tiene bastantes ideas". Rey indica que, además, le ha gustado más esta que la anterior. "No sé si viendo las dos juntas sería una turra insoportable", añade, "pero esta tiene unas ideas visuales que agradezco".

