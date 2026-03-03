Cinco datos que jamás tienes que compartir con una IA (y que seguramente ya le has dado): el aviso de una criminóloga

La IA ha llegado para quedarse y facilitarnos la vida, sí, pero hay veces que también nos la puede complicar. Así lo advierte esta criminóloga en el vídeo viral que recoge Aruser@s.

Parece obvio, pero a veces, conviene recordarlo: no hay que darle datos personales a la IA. Y es que, por mucho que nos faciliten la vida si las usamos correctamente, las inteligencias artificiales se nutren de todo lo que les damos y eso incluye también todo lo que pueda afectar a nuestra privacidad. Así nos lo cuenta la criminóloga @mariaperador en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Según ella, hay cinco cosas que jamás deberíamos decirle: "Primero, problemas de salud mental y datos médicos", advierte. Y es que se estima que 1 millón de personas a la semana comparten con la IA su información médica. "Todo esto queda guardado en sus servidores", avisa la experta.

Por supuesto, tampoco hay que dar datos bancarios, contraseñas y números de cuenta. Algo que, de primeras, todos sabemos, pero a veces se nos pueden colar en capturas de pantalla.

Tampoco deberíamos compartir con ella documentos legales con nombres y apellidos, ni la dirección, el DNI o la información personal. "Nunca le adjuntes capturas de pantalla ni fotografías personales, porque puede extraer absolutamente toda la información de esas fotografías", concluye.

"Resumiendo: entonces, ¿de qué me sirve la inteligencia artificial? No solo no coopera, sino que es el enemigo a batir", comenta con indignación Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

