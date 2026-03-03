Juanes sorprende con su concierto en Madrid cantando con Manuel Carrasco y Pablo López

Unas 15.000 personas han disfrutado del concierto de Juanes en Madrid tras dos años de ausencia en España. Además, Manuel Carrasco y Pablo López sorprendieron al cantar con el artista.

Juanes ha regresado a España con un concierto por todo lo alto tras dos años de ausencia. 15.000 personas disfrutaron del concierto, que estuvo plagado de sorpresas. Y es que el artista actuó junto a dos rostros muy conocidos de la música española: Pablo Lópezy Manuel Carrasco.

Mientras que con el primer cantó 'Tu enemigo', junto con Manuel Carrasco cantaron 'La vida es un ratico'. Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca que Juanes está igual: "Sigue pareciéndose a Juanes, porque Carlos Vives se parece poco". "Juanes está igual que hace 20 años, lleva hasta el mismo corte de pelo", afirma Alba Gutiérrez.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo la efusiva reacción de una fan cuando Chayanne la invita a subir al escenario durante su concierto. "El pobre Chayanne se gira para darle el teléfono y ella se lanza encima y le va toqueteando", explica la colaboradora de Aruser@s, que insiste en que la chica "enloquece".

Manuel Carrasco canta emocionado el himno de Andalucía

Manuel Carrasco ha sido galardonado como Hijo Predilecto e interpretó el Himno de Andalucía guitarra en mano en este vídeo, donde Ana Mena y Eva González recibieron la Medalla de Andalucía.

