VÍDEO | Alberto Chicote presenta la décima temporada de 'Pesadilla en la Cocina': "A veces dices '¿por qué meto la mano aquí?'"

El mítico programa conducido por el cocinero estrena temporada en laSexta. De nuevo, el chef se tendrá que enfrentar a restaurantes donde domina el caos, la suciedad y hasta los insectos.

Alberto Chicote visita Zapeando para presentar la décima temporada de 'Pesadilla en la Cocina'. El pasado jueves, el cocinero visitaba 'Bodeguita Los 50', un restaurante situado en Sevilla donde reina el caos y en el que, además, según sus trabajadores, hay un fantasma.

Este jueves se emite el segundo programa de la temporada y el chef tendrá que ayudar a reflotar un gastrobar peruano en Alcorcón llamado Terelita. Como se puede ver en el adelanto, el chef se tiene que enfrentar a una cocina extremadamente sucia, a una persona disfrazada de cuy, bichos y el descontrol del local.

Chicote señala que en este programa se ha enfrentado a la campana extractora más sucia de la historia del programa. "De verdad, a veces dices '¿por qué meto yo la mano aquí?'", comenta Alberto. "Tú cuando ves la fachada", plantea Dani Mateo, haciendo referencia a los locales que visita Chicote, "¿no dices 'ya sé lo que me voy a encontrar'?".

El cocinero indica que, en este caso, "no parecía así y como primero comes y luego vas a la cocina...". "Es que igual hay que invertir el orden", sugiere Maya Pixelskaya. "Si lo inviertas ya...", responde Chicote.

En esta temporada, además, va a visitar, por primera vez en el programa, un restaurante vegano. El cocinero adelanta que los productos que ofrecían a sus clientes eran todos del departamento de congelados del supermercado.

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