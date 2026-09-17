Perlas en los funerales, pero no para las bodas: María José Gómez y Verdú explica en vídeo que "se asocia con una superstición"

María José Gómez y Verdú explica en Zapeando el simbolismo detrás de las perlas, que mientras en los funerales "se asocian a la muerte, a la pérdida", en el caso de las bodas dan mala suerte: "Si la novia las lleva, el matrimonio termina roto".

En el funeral del rey Harald había mucha joya. En el caso de la reina Letizia se le pudo ver lucir un collar de perlas, pero no fue la única, porque la reina Sonia, Mette-Marit o Matilde de Bélgica también llevaban buenas joyas.

Protocolariamente, ¿esto es apropiado para un funeral o hay que ir más discretos? La experta en protocolo María José Gómez y Verdú señala que "las joyas en los funerales siempre tienen que ser discretas".

En este sentido, apunta que lo mejor es llevar perlas, porque "están asociadas al funeral": "Tienen como una especie de significado, que son como lágrimas, entonces se asocian a la muerte, a la pérdida".

Por otro lado, hay otro elemento en el que es totalmente desaconsejable llevar perlas: las bodas. "Se asocia con una superstición, que si la novia lleva perlas, el matrimonio termina roto", explica la experta, que además señala que el blanco del vestido con el de la perla "es una combinación que no queda muy bien".

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