VÍDEO | Nacho García y María Gómez se enfrentan al 'Lollipop Challenge' de Anna Simon: "Esto es asqueroso"

El resto es muy sencillo: en una mano tienen una piruleta y en la otra un desodorante de roll-on. Cuando dice 'chupa' deberán chupar la piruleta, mientras que cuando diga 'huele' deben oler el desodorante.

Anna Simon vuelve a Zapeando para compartir los retos virales más actuales. Uno de sus favoritos, como confiesa, es el Lollipop Challenge. Es muy sencillo: en una mano se tiene una piruleta y en la otra un desodorante de roll-on.

"Cuando uno dice 'piruleta' hay que chupar la piruleta y cuando diga 'desodorante' pues hay que usarlo u olerlo", cuenta la zapeadora. En los vídeos mucha gente se confunde y termina chupando el desodorante. "Es bastante asqueroso, pero, al menos, no les suda la lengua", comenta Simon.

La zapeadora propone a Nacho García y María Gómez llevar a cabo este reto, a los que propone hacer una versión más suave en la que deben oler el desodorante. Nacho es el primero que, sin querer, termina chupando el desodorante.

"Esto es asqueroso", afirma el zapeador. María, por su parte, a pesar de que tiene algún susto, no llega a chupar el desodorante en ningún momento. "Nacho lo ha hecho muy mal y María muy bien", sentencia Dani Mateo.

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