Moncloa no ve "motivos objetivos" ni "problemas de seguridad" para paralizar el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Los detalles Tras la perplejidad inicial ante las cautelares que paralizaban el campamento de migrantes en el puerto de Ceuta, el Gobierno pide celeridad a la Justicia en su decisión definitiva e iniste en que no hay motivos "objetivos" para el bloqueo.

La Audiencia Nacional ha paralizado la decisión del Gobierno de instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta, causando perplejidad en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, fuentes de Moncloa confían en que la Justicia levante el bloqueo, ya que no ven motivos objetivos para impedir el proyecto. El campamento, de 16.000 metros cuadrados, busca aliviar la presión en las calles de Ceuta. La paralización responde a una petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido una pronta resolución judicial y ha criticado la falta de cooperación del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Puente y otros ministros han urgido a la Audiencia Nacional a resolver el asunto rápidamente para poder trasladar a 1.700 migrantes al campamento.

La Audiencia Nacional paralizaba este miércoles la decisión del Gobierno de instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta. Tras la perplejidad inicial en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hoy fuentes de Moncloa en conversación con laSexta aseguran que confían plenamente en que la Justicia, una vez vea el expediente, levante el bloqueo.

Las mismas fuentes reiteran que no hay "ningún motivo objetivo" para que no se ponga en marcha esa ubicación. "No hay ningún problema de seguridad", añaden. Asimismo, destacan que "el problema es complejo", ya que Ceuta no es Castilla y León. "Es un sitio pequeño, no es fácil encontrar alternativas", aseguran al ser preguntados sobre si tienen un 'plan B' por si la Audiencia Nacional mantiene la parálisis.

Este asentamiento para migrantes llegados hasta las costas ceutíes entre el 30 y el 31 de julio, ha sido una de las medidas del Ministerio de Transportes para aliviar la presión en las calles. Para dar un lugar, en este caso de 16.000 metros cuadrados, para que duerman las personas migrantes y puedan dejar las calles y las playas de Ceuta.

El problema siempre ha sido la ubicación: el puerto de Ceuta. Este miércoles, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, la Audiencia Nacional paralizaba la decisión del Ministerio de Transportes sobre este campamento en respuesta a una petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El titular de Transportes, Óscar Puente, ha pedido hoy a la Audiencia Nacional que "se pronuncie cuanto antes" y ha lamentado que se trata de una situación que se hubiera resuelto "desde un primer momento si hubiera habido buena fe". En una entrevista en TVE, Puente ha recordado que instalar el campamento en el puerto fue la primera opción y que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la había aceptado estando "plenamente informado".

Sobre la decisión de la Audiencia Nacional tras el recurso del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que Puente considera que "no es una casualidad", ha explicado que debería llegar en un máximo de 48 horas y ha mostrado su confianza de que rechace las medidas cautelarísimas para poder empezar los traslados, algo que debía haber ocurrido hoy mismo.

"Es una situación muy provisional", ha apuntado Puente admitiendo que que el Ejecutivo no maneja ninguna alternativa si finalmente no puede utilizar el puerto. "¿A ver qué hacemos?", se ha preguntado, antes de espetar que "hay quien quiere que hagamos magia".

"Ya está muy claro que el Gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que quieren que esto no se solucione", algo que ha atribuido al "modus operandi del PP en las crisis". "A Feijóo lo único que le interesa es el relato y el que le interesa es que el Gobierno no puede resolverlo", ha añadido insistiendo en que "el señor Vivas, la realidad es que no ha colaborado con el Gobierno de España en ningún momento".

También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reclamado este jueves a la Audiencia Nacional "que sea rápida" y resuelva "de forma urgente" si puede trasladar a 1.700 migrantes desde las playas al campamento habilitado en el puerto de Ceuta.

Por su parte, el titular de Exteriores José Manuel Albares ha sido contundente: "Si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta". "Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema", ha sentenciado.

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