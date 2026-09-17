VÍDEO | María José Gómez y Verdú sentencia el look de la novia de Vinicius en la F1: "Iba como si fuese a un espectáculo dantesco"

María José Gómez y Verdú analiza los looks más diversos del paddock de la Fórmula 1 de Madrid, desde las "perfectas" al arriesgado outfit de Virginia Fonseca, que en su opinión "se confundió un poco de dónde iba".

El gran premio de Fórmula 1 dejó muchas imágenes y dio mucho que hablar, también en lo que respecta al protocolo. En el 'paddock' de 'Madring' se dieron cita personajes de lo más diverso y, por lo tanto, hubo bastantes contrastes.

Por un lado, la princesa Leonor llevaba un look de, indica Quique Peinado, "fresa y nata" y la infanta Sofía iba en modo "minimilk". Por otro lado, la novia de Vinicius, Virginia Fonseca, lucía "abdominales y más cosas" con un vestuario más arriesgado.

María José Gómez y Verdú considera que "la novia de Vinicius se confundió un poquito de donde iba, no leyó bien el contexto", ya que en su opinión "iba entre moto, deportiva y como si fuese a un espectáculo un poco dantesco".

Sin embargo, para la experta en protocolo tanto Leonor como Sofía iban "perfectas" de colores claros y zapato plano. Luego, apunta, "veías algún espectáculo que yo creo que se confundieron, se metieron ahí por error, y una de ellas era la novia de Vinicius".

En su caso, si en un trabajo le obligaran a llevar el outfit de Virginia Fonseca, ella tiene claro cómo trabajaría: "En pijama".

Respecto al mejor look para ir a la Fórmula 1, la experta señala que todo depende de "lo que vayas a conseguir": "Si lo que quieres es ligar, tienes que ponerte un poco más sexy, si vas a ver un evento deportivo, con unos vaqueros, unos chinos, un vestidito... tampoco hay que calentarse más la cabeza".

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