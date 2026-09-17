VÍDEO | La doble 'delincuente' de JLo se hace viral: "Es Jennifer López, pero con la actitud bajonera de Ben Affleck"

Cyrena Anne Quast, de Minnesota, era arrestada por irse de una tienda sin pagar cerca de 600 dólares. Sin embargo, lo que la ha convertido en viral y noticia del telediario es su extraordinario parecido con Jennifer López.

Parecerte a una superestrella como Jennifer López puede tener sus ventajas, pero si te da por dedicarte a la mala vida, puedes salir incluso hasta en el telediario.

Es lo que le pasó a una mujer de Minnesota, Cyrena Anne Quast, cuya foto policial, tras ser arrestada por irse de una tienda sin pagar cerca de 600 dólares en baterías para herramientas eléctricas, se ha convertido en viral.

Aunque luego fue puesta en libertad, las redes no daban crédito a su extraordinario parecido con la mismísima JLo.

"Es curioso porque es Jennifer López, pero con la actitud bajonera de Ben Affleck", comenta Quique Peinado, mientras que Dani Mateo ironiza: "Será tan mala esta delincuente que también se robó la atención".

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