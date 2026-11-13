VIDEO | Aitana y sus fallidos intentos para limpiarse el aura: "O no ha funcionado o podría haber sido mucho peor"

En el video la cantante Aitana quiere hacerse una limpieza energética. Realiza dos intentos: uno con miles de potitos y otro sin muchos resultados.

Aitana quiere realizarse una limpieza energética. En el primer intento el chamán no puede estar presencialmente y le envía miles de potingues, pero todo sea por la buena suerte.

"No suelen funcionar", opina Dani Mateo sobre este tipo de limpiezas. El presentador cuenta en el video un pasaje de su vida, que se titula "El siete sin sacarla" y que no le dio muy buen resultado.

Al final, Aitana consiguió chamán para la limpieza energética pero "o no ha funcionado o podría haber sido mucho peor", comenta la cantante tras comprobar una serie de sucesos que no apuntan a tener muy buena suerte.

En el plató de Zapeando no convencen demasiado estos métodos de limpieza. Isabel Forner prefiere los métodos tradicionales: "Donde esté un Padrenuestro que se quite lo demás".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.