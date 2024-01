Los Premios Emmy reúnen a algunos de los protagonistas de la mítica serie 'Cheers' 42 años después de su estreno, pero Dani Mateo señala al verlos que no podría decirse que "no ha pasado el tiempo por ellos", pues observa que están todos "bastante cascados".

Algo que hace plantearse a Isabel Forner cómo sería un posible reencuentro de Zapeando dentro de 50 años y se pregunta cuál de los zapeadores estaría "más cascado". "Yo me habré hecho un 'lifting'", asegura la periodista estirándose la cara.

"Cuando tenga 70 me voy a operar casi a vida o muerte para parecer de 16", afirma, y comenta: "No me da vergüenza decirlo, no me escondo". Puedes ver este divertido momento en el vídeo principal de la noticia.