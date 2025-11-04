VÍDEO | Pillan a un diputado de Corea del Sur dibujando un gorila durante una sesión parlamentaria

Las sesiones parlamentarias pueden ser muy largas y algunos diputados aprovechan para consultar la prensa o hacer compras online. Pero, un diputado surcoreano ha decidido dar rienda suelta a su creatividad.

En nuestro país, como señala Maya Pixelskaya, han pillado diputados del Congreso jugando al 'Candy Crush' o comprando vino en plena sesión. Pero, en Corea del Sur, sus señorías se entretienen con otras cosas.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, pillaron a un diputado dibujando un gorila. "La de horas que le habrá echado en los plenos para tener ese nivel de maestría", señala la zapeadora.

"Suponemos que este diputado se metió a político por amor al arte", afirma Maya. "No solo se dedicó a dibujar durante el pleno", añade Nacho García, "luego presentó una enmienda para comprar rotuladores de colores.

"Le estaba haciendo los deberes al chiquillo", comenta, irónico, Quique Peinado. Dani Mateo, por su parte, afirma que ese diputado "está diseñando el juego al que luego jugará Celia Villalobos en nuestro Congreso".

