Ahora

Viral

VÍDEO | Pillan a un diputado de Corea del Sur dibujando un gorila durante una sesión parlamentaria

Las sesiones parlamentarias pueden ser muy largas y algunos diputados aprovechan para consultar la prensa o hacer compras online. Pero, un diputado surcoreano ha decidido dar rienda suelta a su creatividad.

Las sesiones parlamentarias pueden ser muy largas y algunos diputados aprovechan para consultar la prensa o hacer compras online. Pero, un diputado surcoreano ha decidido dar rienda suelta a su creatividad.

En nuestro país, como señala Maya Pixelskaya, han pillado diputados del Congreso jugando al 'Candy Crush' o comprando vino en plena sesión. Pero, en Corea del Sur, sus señorías se entretienen con otras cosas.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, pillaron a un diputado dibujando un gorila. "La de horas que le habrá echado en los plenos para tener ese nivel de maestría", señala la zapeadora.

"Suponemos que este diputado se metió a político por amor al arte", afirma Maya. "No solo se dedicó a dibujar durante el pleno", añade Nacho García, "luego presentó una enmienda para comprar rotuladores de colores.

"Le estaba haciendo los deberes al chiquillo", comenta, irónico, Quique Peinado. Dani Mateo, por su parte, afirma que ese diputado "está diseñando el juego al que luego jugará Celia Villalobos en nuestro Congreso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general del Estado, en directo | M.Á.R reconoce ser el origen del bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto al novio de Ayuso
  2. La salida de Mazón no alivia el inmenso dolor de las víctimas de la DANA: "Nos queda el segundo paso, Mazón a prisión"
  3. "Estoy encima de ello": el audio que refleja los desvelos de Torres para que se pagara a la trama Koldo
  4. El 'efecto Mamdani' sacude las elecciones de Nueva York entre ataques de Trump y ansias de remontada demócrata
  5. Un menor apuñala a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol (Granada)
  6. Melatonina contra el insomnio: un estudio observacional relaciona su uso continuado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca