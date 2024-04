El colaborador Quique Jiménez, 'Torito', visita Zapeando para hablar de bodas y, aprovechando la ocasión, se anima a contar cómo fue la celebración en la que se casó con su marido Raúl. Un evento que, como era de esperar, fue muy original y que seguro sorprendió a todos los invitados.

"¿Tú crees que mi boda podía ser normal?", le pregunta a Dani Mateo. "Cité a mis invitados en un hotel pero no sabían dónde se celebraba, les puse unos autobuses y me los llevé a un parque de atracciones", explica. "Me casé en Sevilla, en Isla Mágica, que no se ha casado nunca nadie", desvela.

"El dio el sí quiero y la montaña rusa empezó entonces", afirma Dani Mateo. Lo más curioso es que el parque estaba también abierto para el público. Después de casarse, Torito hizo una fiesta en su casa para todos sus invitados.