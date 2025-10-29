¿Quién es Virginia Fonseca, la novia de Vinícius Júnior? Juan Sanguino lo cuenta, en vídeo

El jugador merengue sorprendía compartiendo unas románticas fotos junto a su pareja. En las imágenes dejaba ver la bonita sorpresa que le había preparado durante una escapada en Mónaco.

Vinícius Júnior ha presentado a su pareja. El jugador del Real Madrid ha publicado en sus redes sociales varias fotografías en su Instagram disfrutando de una escapada romántica en un hotel de Mónaco. Su pareja, Virginia Fonseca, ha hecho lo mismo, mostrando los románticos detalles del jugador merengue. Juan Sanguino ha analizado las imágenes con más detalle.

El periodista explica que, en una de las fotografías, se puede ver una cama cubierta de pétalos, ositos de peluche y globos en forma de corazón. "En el interior de un corazón hay dos cajitas, una más grande y otra un poco más pequeña, que podrían ser de un anillo, quien sabe si de compromiso", indica Juan.

Pero ¿quién es Virginia? "Es una de las personalidades más influyentes de Brasil", indica Sanguino. Aunque nació en Estados Unidos, llegó a Brasil con tres años y allí ha desarrollado su carrera. "Tiene una imponente carrera como creadora de contenido, empresaria y presentadora de televisión", cuenta el periodista. "Vinícius, allí, es el novio de Virginia", añade.

Nacho García pide a los jugadores del Real Madrid que sean más originales ya que sus parejas "siguen el mismo patrón". Bruna Rotta, pareja de Rodrygo, por ejemplo, es rubia e influencer. Militao se separó de su mujer poco antes de tener un hijo con Karoline Lima, también influencer y rubia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.