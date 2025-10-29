Wyoming pide a Mazón que se haga un 'Forrest Gump': "Salga del Palau de la Generalitat, póngase a correr y no vuelva más"

El presentador de El Intermedio indica que el presidente de la Generalitat Valenciana "no dice una verdad ni por equivocación, se pasa de listo y nunca, nunca, jamás está donde tiene que estar".

El Gran Wyoming comienza su habitual reflexión recordando la película 'Forrest Gump'. Este personaje, como señala el presentador de laSexta, "se caracterizaba por que siempre estaba en el lugar preciso en el momento adecuado". Wyoming cuenta que en España tenemos a un personaje "que es exactamente lo opuesto a Forrest Gump: Carlos Mazón".

"Si aquel decía verdades como puños, este no dice una verdad ni por equivocación. Si a aquel le llamaban tonto, este se pasa de listo. Y si aquel estaba siempre en el sitio adecuado en el momento exacto, este nunca, nunca, jamás está donde tiene que estar", reflexiona Wyoming.

El presentador de El Intermedio señala que eso se pudo comprobar hace un año, "cuando mientras más de 200 personas morían en Valencia por la DANA, se encontraba en un restaurante". "Lo peor es que ahora también se empeña en estar donde no debería estar", añade. El presidente de la Generalitat Valenciana ha asistido al funeral de Estado por los fallecidos en la DANA, un lugar al que las víctimas le pidieron que no fuera.

"Sin olvidar que Mazón sigue estando en un lugar del que debería haberse ido hace ya un año: la presidencia de la Generalitat Valenciana", indica Wyoming. "Ahí sigue, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera miles de personas afectadas por su incompetencia", añade.

Wyoming indica que "mientras Mazón no esté en el sitio que tiene que estar, es decir la puñetera calle, seguiremos hablando de dónde estuvo, con quién, a qué hora salió... y no de lo que realmente importa: qué vamos a hacer para reconstruir la Comunidad Valenciana y evitar nuevos desastres".

"Hemos perdido un año y no nos podemos permitir perder ni un minuto más", reflexiona. El presentador pide a Mazón que "nos haga un favor a todos y recuerde a Forrest Gump": "Salga del Palau de la Generalitat, póngase a correr y no vuelva más".

