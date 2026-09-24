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Los periodistas de CNN, Politico y MSNOW no pueden acceder a la Casa Blanca pese a la orden judicial que levantaba el veto de Trump

Los detalles Periodistas de 'Politico' y 'MS NOW' fueron vetados de la Casa Blanca pese a una orden judicial que exigía restablecer su acceso, después de que Trump prohibiera la entrada a varios medios de comunicación.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa BlancaREUTERS/Jonathan Ernst

Los periodistas de 'Politico' y 'MS NOW' fueron impedidos de acceder a la Casa Blanca este jueves, pese a una orden judicial que exigía restablecer de inmediato el acceso a los periodistas de los medios mencionados, después de que el presidente Donald Trump prohibiera la entrada a estos medios.

Según informó 'Politico', las credenciales de acceso de uno de sus periodistas también fueron confiscadas, horas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la prohibición impuesta por Trump y señalara que probablemente era inconstitucional.

'MS NOW' también informó de que uno de sus periodistas fue impedido de entrar en la Casa Blanca y Associated Press ha explicado que la CNN ha sufrido el mismo veto.

La resolución judicial, emitida durante la noche, bloqueó la prohibición durante 14 días y supone un importante revés para Trump en uno de sus principales enfrentamientos con los medios de comunicación.

Noticia en ampliación.

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