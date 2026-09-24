Los periodistas de CNN, Politico y MSNOW no pueden acceder a la Casa Blanca pese a la orden judicial que levantaba el veto de Trump

Los detalles Periodistas de 'Politico' y 'MS NOW' fueron vetados de la Casa Blanca pese a una orden judicial que exigía restablecer su acceso, después de que Trump prohibiera la entrada a varios medios de comunicación.

Este jueves, periodistas de 'Politico' y 'MS NOW' fueron impedidos de acceder a la Casa Blanca, a pesar de una orden judicial que exigía restablecer su acceso tras la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump. 'Politico' informó que las credenciales de uno de sus periodistas fueron confiscadas, horas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la prohibición, sugiriendo que podría ser inconstitucional. 'MS NOW' también denunció restricciones similares, y Associated Press informó que CNN enfrentó el mismo veto. La resolución judicial, válida por 14 días, representa un revés significativo para Trump en su conflicto con los medios.

Los periodistas de 'Politico' y 'MS NOW' fueron impedidos de acceder a la Casa Blanca este jueves, pese a una orden judicial que exigía restablecer de inmediato el acceso a los periodistas de los medios mencionados, después de que el presidente Donald Trump prohibiera la entrada a estos medios.

Según informó 'Politico', las credenciales de acceso de uno de sus periodistas también fueron confiscadas, horas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la prohibición impuesta por Trump y señalara que probablemente era inconstitucional.

'MS NOW' también informó de que uno de sus periodistas fue impedido de entrar en la Casa Blanca y Associated Press ha explicado que la CNN ha sufrido el mismo veto.

La resolución judicial, emitida durante la noche, bloqueó la prohibición durante 14 días y supone un importante revés para Trump en uno de sus principales enfrentamientos con los medios de comunicación.

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