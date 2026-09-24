El incómodo momento de Jimmy Kimmel con Matthew McConaughey en el baño de los Emmy: "¿Tienes el pene fuera?"

Lo que comenzó como un abrazo de apoyo entre Jimmy Kimmel y Matthew McConaughey en el baño durante la gala de los Emmy acabó convirtiéndose en un sketch cómico: "Tengo el pene fuera y lo voy a frotar contra ti".

Tatiana Arús muestra en la sección de 'protagonistas' de Aruser@s la surrealista confesión de Jimmy Kimmel sobre el momento que vivió junto a Matthew McConaughey en el baño de los Emmy. "Al parecer estaba un poco afectado por un homenaje que se hizo a título póstumo durante la gala de los Emmy cuando decidió ir al baño y se encontró allí con el actor", explica Tatiana Arús.

Kimmel contó que estaba lavándose las manos cuando vio a Matthew McConaughey a su lado utilizando el urinario. El actor se percató de que el presentador estaba alterado y le preguntó si se encontraba bien. "Le conté lo que había pasado, se giró hacia mí, me dio un abrazo muy cariñoso, de verdad, y le estuve abrazando un rato", relató Kimmel.

Hasta ahí, todo parecía un gesto de apoyo entre compañeros. El problema llegó cuando el presentador observó que McConaughey estaba en una situación bastante particular. "Le dije: '¿Tienes el pene fuera?'. Y él dijo: 'Sí, lo tengo y, de hecho, lo voy a frotar un poco contra ti'", contó Kimmel entre risas.

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