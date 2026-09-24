VÍDEO | El 'rey emérito' habla con Dani Mateo de su foto desnudo: "El cetro aún aguanta, pero los cojines están ya colganderos"

Dani Mateo analiza con el mismísimo 'rey Juan Carlos' sobre la foto desnudo que comentó ayer Bárbara Rey en 'La Mesa' de Cristina Pardo. Miki Nadal imita al 'rey emérito' y asegura que la vedette ya no le reconocería por delante.

Ayer 'La Mesa' de Cristina Pardo tuvo como invitada a Bárbara Rey, junto a la que comentaron una foto de rey Juan Carlos desnudo. "Si hay alguien que puede reconocerlo eres tú", le comentaba Cristina, a lo que la vedette respondía que "así de espaldas, no".

Para Dani Mateo este le parece un tema "demasiado jugoso" para pasarlo por alto y pide una conferencia con Abu Dabi para comentarlo directamente con el mismísimo 'rey emérito'.

Aunque reconoce que le llena "de orgullo y satisfacción" que Bárbara Rey le reconozca desnudo y por delante, asegura que ya no lo haría, porque su cuerpo "ha cambiado mucho": "El cetro aún aguanta, pero los cojines están ya colganderos".

El 'rey emérito' afirma que en el momento de la foto "tenía un trasero digno del trono", hasta el punto de que pidió a la Casa de la Moneda que "pusiera mi cara por delante y mi culito prieto por detrás". Además, asegura que la firmeza de sus posaderas se debe a "tenerlo tan apretado el 23F".

Dani entiende que tenga los "cojines" desgastados, porque "se lo pasa todo por el forro y eso acaba desgastando" .

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