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Ana Simon, periodista de investigación

Espuma de afeitar y pelotas de ping pong: Anna Simon se propone "modernizar Zapeando" con un juego de la tele coreana, en vídeo

Ana Simón ha investigado sobre la televisión moderna y se ha encontrado un juego perfecto para llevar Zapeando al futuro de la televisión. María Gómez y Nacho García compiten con Miki Nadal e Isabel Forner en un juego surrealista.

Ana Simón ha investigado sobre la televisión moderna y se ha encontrado un juego perfecto para llevar Zapeando al futuro de la televisión. María Gómez y Nacho García compiten con Miki Nadal e Isabel Forner en un juego surrealista.

Anna Simon ha estado investigando la televisión moderna y se ha propuesto renovar Zapeando con un juego que se ha encontrado en un programa "muy fresco" de la tele coreana.

Para ello, pone espuma de afeitar en la cabeza a Miki Nadal y Nacho García, a los que Isabel Forner y María Gómez lanzan pelotas de ping pong con la boca. Gana el que consiga que se peguen más.

La primera pareja en participar es la formada por Miki e Isabel, en un divertido momento que desata la risa de Anna y nos muestra la "lengua kilométrica" de Miki.

Después vienen María y Nacho, que no dudan en explorar los 'límites' de las reglas. ¿Cuál de los dos ganarán? La respuesta, en el vídeo sobre estas líneas.

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