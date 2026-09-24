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Sanidad madrileña

El cirujano que denunció la manipulación de las listas del Ramón y Cajal anuncia una querella contra la consejera de Sanidad de Ayuso

El contexto El doctor Martos señala que tomara medidas legales para "proteger mi honor" por la declaración que hizo la consejera Matute en la que acusó al cirujano del Ramón y Cajal de haber manipulado la lista de espera "para trabajar menos".

El cirujano que denunció la manipulación de las listas de espera en el Ramón y Cajal
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El doctor Luis Alberto Martos, el cirujano que denunció las manipulaciones en las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal, emprenderá acciones legales contra la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Así lo ha anunciado ante las cámaras de laSexta a las puertas del centro hospitalario, donde este jueves se ha celebrado una concentración en su apoyo.

Médicos y pacientes se han concentrado frente al hospital para mostrar su respaldo al facultativo, reclamar explicaciones y responsabilidades por lo ocurrido y exigir garantías de que no vuelvan a producirse manipulaciones en las listas de espera. Algunos de los asistentes también han reclamado la dimisión de la consejera de Sanidad.

Martos, por su parte, ha agradecido el apoyo recibido por compañeros de distintos centros sanitarios de la Comunidad de Madrid y ha asegurado sentirse "abrumado" por las muestras de respaldo.

"Serán acciones directamente contra la consejera de Sanidad. Desde el principio se van a emprender acciones tanto penales como civiles, que determinará la abogada a través del sindicato AMYTS", ha explicado el cirujano ante las cámaras de laSexta.

El anuncio llega después de que la consejera de Sanidad asegurara el pasado miércoles que Martos había manipulado la lista de espera "para trabajar menos". Una acusación que se suma a otros reproches públicos dirigidos contra el facultativo tanto por parte de Matute como de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también se pronunció sobre el caso desde la Asamblea de Madrid.

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