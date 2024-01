'El desafío' vuelve a sorprendernos una semana más. Mario Vaquerizo fue uno de los que más lo ha hecho, demostrando su manejo de una máquina elevadora, aunque para hacérselo más complicado, Juan del Val le retaba a hacer 10 trompos seguidos para conseguir más puntuación.

Dicho y hecho, pues Vaquerizo no solo hacía diez sino que alcanzaba los 16. Pero el que protagonizaba el momento más angustioso era Adrián Lastra, que se enfrentaba a un desafío extremo. El actor debía taponar los ocho orificios por donde entraba agua y barro en la urna en la que estaba antes de que se llenara.

Aunque no tenía ocho tampones disponibles, sino nueve, pues uno de ellos no encajaba en ninguno de los conductos. Finalmente, y pasados más de tres minutos y medio dentro de la caja, Lastra no conseguía completar el reto a falta de taponar solo uno de los agujeros. Puedes ver la reacción del actor en el vídeo principal de la noticia.